Смертность от туберкулеза существенно снизилась в Казахстане

За последние 5 лет показатель заболеваемости туберкулезом в Казахстане снизился вдвое, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

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На сегодняшний день эффективность лечения больных туберкулезом в Казахстане является одной из самых высоких в мире и среди впервые выявленных больных с чувствительным туберкулезом она составила 88,2% (стандарт ВОЗ – не менее 85%) и с лекарственной устойчивостью – 80,2% (стандарт ВОЗ – до 80% к 2025 году).

За последние 5 лет в стране отмечаются значительные положительные изменения в эпидемиологической ситуации по туберкулезу.

«Показатель заболеваемости туберкулезом снизился на 55,3% – с 81,7 в 2018 году до 36,5 на 100 тысяч населения в 2022-м и смертности – с 7,4 в 2018 до 1,6 в 2022 году (снижение на 78,4%). За 8 месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого также отмечается сокращение заболеваемости туберкулезом на 1,7% и смертности – на 20%. Этот факт свидетельствует о многолетней стабилизации эпидемиологической ситуации по РК», – озвучили цифры в МЗ.

Сокращаются сроки лечения туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью. ВОЗ рекомендует краткосрочные режимы лечения – 9-12 месяцев лечения вместо года. Используются новые эффективные противотуберкулезные препараты (бедаквилин, деламанид) при лечении МЛУ ТБ и ТБ с широкой лекарственной устойчивостью. Во время амбулаторного приема препаратов используются новые технологии контроля за течением болезни с помощью сотовых телефонов, планшетов и мобильных приложений (видеоконтролируемое лечение).

По итогам 2022 года более чем 95% пациентов на амбулаторном лечении оказали психо-социальную поддержку, добавили в МЗ.

В ведомстве напомнили, что Казахстан присоединился к политической декларации совещания высокого уровня ООН по туберкулезу и реализует стратегию END TB, направленную на ликвидацию туберкулеза как эпидемии к 2035 году.