Убийство 5-летней туркестанки: председатель Сарыагашского районного суда лишится должности

Общество
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Председателя Сарыагашского районного суда Туркестанской области освободят от занимаемой должности после служебной проверки, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Верховного суда Казахстана.

Фото: Kazpravda.kz

Верховный суд провел служебную проверку по вынесенному в мае 2023 года незаконному приговору подозреваемому в убийстве малолетней девочки.

«По итогам инициирован вопрос освобождения председателя Сарыагашского районного суда Туркестанской области от занимаемой должности», – сообщили в ВС.

Напомним, 13 июля 2023 года в Сарыагашском районе Туркестанской области был обнаружен труп малолетней девочки с признаками насильственной смерти.

Начато досудебное расследование по части 3 уголовной статьи «Убийство».

По подозрению в совершении преступления задержан и водворен в ИВС ранее неоднократно судимый житель района Г., который только в мае 2023 года был осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью к 3 годам ограничения свободы с установлением пробационного контроля.

Президент РК поручил тщательно разобраться в обстоятельствах дела и рассмотреть законность вынесенного в текущем году Г. приговора. 

Позже Генпрокуратура принесла на этот приговор кассационный протест об ужесточении наказания и назначении лишения свободы.

Ранее в Туркестанском областном суде обосновали приговор в виде ограничения свободы подозреваемому в зверском убийстве маленькой девочки. 

 

#Туркестанская область #убийство #происшествие #Верховный суд

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