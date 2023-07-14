Президент поручил тщательно разобраться в деле об убийстве девочки в Туркестанской области

Как выяснилось, подозреваемый был ранее осужден на 10 лет лишения свободы за убийство.

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Касым-Жомарт Токаев поручил Генеральной прокуратуре и МВД тщательно разобраться в обстоятельствах произошедшей трагедии в Туркестанской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

"Глава государства проинформирован о трагедии, случившейся в Сарыагашском районе Туркестанской области, где была убита 5-летняя девочка. Правоохранительными органами проводится расследование дела. Установлен подозреваемый. По имеющейся информации, подозреваемый был ранее осужден на 10 лет лишения свободы за убийство. В этом году был приговорен за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью к ограничению свободы на 3 года", – говорится в сообщении.

Президент поручил Генеральной прокуратуре и МВД тщательно разобраться в обстоятельствах произошедшей трагедии.

"Глава государства считает важным рассмотреть законность вынесенного в текущем году приговора и усилить уголовную ответственность за особо опасные преступления против личности. Выражаем искренние соболезнования родным и близким ребенка", – добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось о том, что тело пропавшей девочки обнаружили в доме ее земляка в в Сарыагашском районе Туркестанской области.