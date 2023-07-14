Приговор подозреваемому в убийстве 5-летней туркестанки объяснили в суде

В Туркестанском областном суде объяснили приговор в виде ограничения свободы подозреваемому в зверском убийстве маленькой девочки, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на страницу судов области в Facebook .

Фото: Kazpravda.kz

По информации суда, гражданин Г., подозреваемый в изнасиловании и убийстве малолетней девочки в селе Жибек жолы Сарыагашского района, в 2006 году был осужден к 10 годам лишения свободы за убийство. В 2016-м был освобожден. Эта судимость согласно справке Департамента по правовой статистике и специальным учетам погашена в 2022 году.

В мае 2023 года Г. осудили снова, когда после совместного распития спиртного и словесной перепалки он нанес тяжкие телесные повреждения другому мужчине.

«Суд, рассмотрев это уголовное дело, учел смягчающие вину обстоятельства: полное признание вины и раскаяние в содеянном, возмещение причиненного вреда и прощение его потерпевшим, который просил назначить легкое наказание. Также на момент приговора у Г. судимости не было, так как она была погашена по закону.

Отягчающие вину обстоятельства не установлены.

С учетом этого суд признал Г. виновным по части 1 статьи 106 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и приговорил к 3 годам ограничения свободы. Наказание назначено в пределах санкции указанной статьи с учетом мнения потерпевшего.

Приговор не обжалован и не опротестован в апелляции.

После вступления приговора в законную силу осужденный Г. был передан под пробационный контроль органов уголовно-исполнительной системы», – отметили в суде.

Напомним, 13 июля 2023 года в Сарыагашском районе Туркестанской области был обнаружен труп малолетней девочки с признаками насильственной смерти.

По подозрению в совершении преступления задержан и водворен в ИВС ранее неоднократно судимый житель района Г., который только в мае 2023 года был осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью к 3 годам ограничения свободы с установлением пробационного контроля.

Начато досудебное расследование по части 3 уголовной статьи «Убийство».

Президент поручил Генеральной прокуратуре и Министерству внутренних дел тщательно разобраться в обстоятельствах дела и рассмотреть законность вынесенного в текущем году Г. приговора.

Позже стало известно, что Генпрокуратура принесла на этот приговор кассационный протест об ужесточении наказания и назначении лишения свободы.

Кроме того, начато досудебное расследование по факту халатности в отношении сотрудников службы пробации.