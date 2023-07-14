Убийство 5-летней девочки в Туркестанской области: начато расследование в отношении сотрудников службы пробации

Происшествия
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

В Генеральной прокуратуре Казахстана проинформировали об исполнении поручений президента РК по делу о жестоком убийстве 5-летней девочки в Туркестанской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Фото: Kazpravda.kz

Напомним, 13 июля в Сарыагашском районе Туркестанской области был обнаружен труп малолетней девочки с признаками насильственной смерти.

В тот же день полицейские по подозрению в совершении преступления задержали и водворили в ИВС ранее неоднократно судимого жителя района Г.

Начато досудебное расследование по части 3 статьи 99 Уголовного кодекса (убийство малолетней).

По поручению главы государства выясняются все обстоятельства произошедшего.

Установлено, что подозреваемый в 2006 году был приговорен за убийство к 10 годам лишения свободы.

В мае 2023 года он был осужден за то, что при распитии алкоголя в ссоре топором ударил односельчанина. Суд с учетом примирения Г. с потерпевшим и его погашенной судимости назначил мужчине 3 года ограничения свободы с установлением пробационного контроля.

«Генеральной прокуратурой на данный приговор принесен кассационный протест об ужесточении наказания и назначении лишения свободы.

С учетом того, что Г., находясь под пробационным контролем, совершил особо тяжкое преступление, в отношении сотрудников службы пробации начато досудебное расследование по факту халатности», – сообщили в высшем надзорном органе страны.

Генпрокурор взял на личный контроль ход расследования уголовного дела.

В ГП добавили, что по поручению президента готовится блок законодательных поправок, направленных на усиление уголовной ответственности за особо опасные преступления против личности.

Прорабатываются вопросы пересмотра санкций по данным преступлениям, изменения порядка назначения и освобождения от наказаний, погашения судимости, условий установления административного надзора за лицами, отбывающими наказание за тяжкие и особо преступления против личности. 

#Туркестанская область #Генпрокуратура #убийство #происшествие

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