Тело пропавшей девочки обнаружили в доме ее земляка в Туркестанской области

Фото: Kazpravda.kz

В Сарыагашском районе после обращения в полицию матери пропавшей несовершеннолетней дочери, тело девочки обнаружили в доме жителя того же поселка, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Департамент полиции Туркестанской области.

Согласно информации, вчера, 13 июля, в Сарыагашский районный отдел полиции с заявлением обратилась местная жительница о пропаже её несовершеннолетней дочери.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции обнаружили в доме одного из жителей села тело девочки с телесными повреждениями.

"Данный факт зарегистрирован по уголовной статье "убийство". Назначена экспертиза. Проводится досудебное расследование. Подозреваемый водворен в ИВС. Все обстоятельства выясняются", – рассказали в полиции.

Отмечается, что на место происшествия выезжали начальник ДП Туркестанской области, прокурор области, следственно-оперативная группа и другие компетентные органы.

Ход расследования находится на особом контроле руководства Департамента полиции Туркестанской области, добавили в пресс-службе.