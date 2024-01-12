Учеба с комфортом

Это стало особой радостью для местных жителей, ведь раньше детям приходилось каждый день добираться в учебные заведения других районов города. Теперь получать знания они будут в просторном трехэтажном здании с оборудованными классами, мультимедийными кабинетами, мастерскими, лабораториями, спортивным, гимнастическим, актовым залами и столовой на 400 мест. По данным областного управления образования, в новую школу уже приняты 660 учеников, сейчас ведется дополнительный набор педагогов и младших сотрудников.

На строительство школы было направлено 3 млрд 650 млн тенге: 1 млрд 850 млн тенге выделил Фонд поддержки инфраструктуры образования, остальные средства – из местного бюджета.