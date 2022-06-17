Ученица девятого класса родила в Туркестане

В Туркестане девятиклассница родила ребенка, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

Школьница стала мамой еще в январе, но об этом инциденте стало известно только сейчас.

Во время беременности девочка ходила в школу. Учителя говорят, что не догадывались о беременности девятиклассницы.

По данным областного управления образования, девочка рано осталась без родителей. Сироту воспитывала 75-летняя бабушка-опекун.

"Девятиклассница родила 24 января этого года. Несовершеннолетняя мама хотела сдать госэкзамен, мы помогли. Коллектив школы имени Некрасова провел по этому поводу совещание и предупредил учителей, психологов и заместителей по воспитательной работе",- говорит руководитель отдела развития человеческого потенциала Туркестана Оразкуль Колдасова.

После родов ученицу перевели на дистанционное обучение. Она сдала госэкзамены и получила аттестат о неполном среднем образовании.

Девушка забеременела, когда ей было всего 16 лет. Сейчас несовершеннолетняя с малышкой живет в шымкентском доме мамы.