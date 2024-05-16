Ученые КазАТИУ разработали новую технологию производства кирпича
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Руслан Исаков
– Главное преимущество инновационного продукта состоит в том, что такой кирпич имеет низкую стоимость. Он прочнее изделий, представленных на рынке, и является экологически чистым. Использование новых композиционных материалов для производства технически и экономически оправдано. Технология снижает не только расход материала, но и затраты на производство более чем на 20%, а также повышает марочность с 50 до 250 МПа, – рассказала научный руководитель проекта – доктор технических наук, профессор кафедры «Стандартизация, метрология и сертификация» Казахского агротехнического исследовательского университета им. С. Сефуллина Римма Ниязбекова.