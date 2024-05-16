Ученые КазАТИУ разработали новую технологию производства кирпича

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Руслан Исаков

– Главное преимущество инновационного продукта состоит в том, что такой кирпич имеет низкую стоимость. Он прочнее изделий, представленных на рынке, и является экологически чистым. Использование новых композиционных материалов для производства технически и экономически оправдано. Технология снижает не только расход материала, но и затраты на производство более чем на 20%, а также повышает марочность с 50 до 250 МПа, – рассказала научный руководитель проекта – док­тор технических наук, профессор кафедры «Стандартизация, метрология и сертификация» Казахского агротехнического исследовательского университета им. С. Сефуллина Римма Ниязбекова.

фото из архива "КП"

Уникальность и новизна состоят в том, что предлагаются новые материалы и режимы формования для технологии производства гиперпрессованного кирпича с использованием зол-уноса экибастузских углей.

Оборудование для проекта полностью получено, линия в цеху установлена. В настоящее время запущена производственная система, осуществляется поставка необходимого сырья и материалов.

В соответствии с ГОСТ 1078, ГОСТ 31108 был проведен опыт по испытаниям связующих материалов, используемых в производстве. Для организации производства были испытаны составы, содержащие цемент и золу. Определены технологи­ческие показатели смесей для кирпича: физико-механическими испытаниями определена нормальная плотность. Контроль золы проведен рентгенофлуоресцентным анализом, что свидетельствует о безопасности добавок, используемых в производстве.

Контроль параметров сырья, смесей и затвердевших материалов осуществлялся по известным стандартизированным методикам: ГОСТ 30744-200, ГОСТ 10178, ГОСТ 3108, ГОСТ 8736-2014. Все показания качества сырьевых материалов были определены при исследовании на изгиб и сжатие цементных образцов. Эксплуатационные показатели подтверждены данными физико-химического анализа и электронной микроскопии высокого разряжения.

Продвижение продукции на рынок будет осуществлено посредством проведения семинара ТОО «Astana Garant Consulting» с участием представителей малого и среднего бизнеса.

На 2024 год поставлены следующие задачи: обеспечение качества технологических показателей, подготовка технологи­ческого регламента производства гиперпрессованного кирпича, испытание продукции и подготовка к сертификации, реализация готовой продукции. В настоящее время близится к завершению процесс сертификации продукции.

Стоит отметить, что предполагаемый срок окупаемости приобретаемого оборудования составляет 9,7 месяца после полного запуска линии. Расчетная себестоимость – от 64 тенге за штуку. Реализуемая цена составит от 90 тенге за один кирпич.

По сведениям пресс-службы КазАТИУ, потребность внутреннего рынка в кирпиче очень высокая, она перекрыта лишь на 62%. Продукция рассчитана на внутренний рынок. Планируется поставлять кирпичную продукцию на рынки Акмолинской, Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской областей.

По мнению ученых КазАТИУ, новая технология производства гиперпрессованного кирпича внесет значительный вклад в защиту окружающей среды за счет использования отходов производства. Одним словом, это означает рациональное и эффективное использование ресурсов.

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