Учителя погибли в аварии на трассе в Костанайской области

Информацию о гибели учителей подтвердили в пресс-службе управления образования Костанайской области.

«С сожалением сообщаем, что 16 декабря два педагога погибли в ДТП на территории Костанайской области. Учитель русского языка и литературы из Заречной школы-лицея Костанайского района, а также педагог-психолог из Больше-Чураковской общеобразовательной школы Алтынсаринского района погибли в аварии на трассе Костанай-Аулиеколь-Сурган. Приносим соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.