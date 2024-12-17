Учителя погибли в аварии на трассе в Костанайской области

Крупные ДТП
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Дана Аменова
корреспондент

Трагедия произошла 16 декабря на трассе «Костанай-Аулиеколь-Сурган», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Алау

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Информацию о гибели учителей подтвердили в пресс-службе управления образования Костанайской области. 

«С сожалением сообщаем, что 16 декабря два педагога погибли в ДТП на территории Костанайской области. Учитель русского языка и литературы из Заречной школы-лицея Костанайского района, а также педагог-психолог из Больше-Чураковской общеобразовательной школы Алтынсаринского района погибли в аварии на трассе Костанай-Аулиеколь-Сурган. Приносим соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.

#гибель #авария #трасса #Костанайская область

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