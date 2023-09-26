UFC официально объявил следующий бой Шавката Рахмонова

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) официально объявил поединок между непобежденным казахстанцем Шавкатом Рахмоновым и американцем Стивеном Томпсоном, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sport24.ru .

Фото: meta-ratings.kz

Статусный бой в полусреднем весе состоится на турнире UFC 296 в Лас-Вегасе (США) 17 декабря.

Шавкат Рахмонов провел 17 боев в ММА и одержал 17 побед.

На счету Стивена Томпсона 17 выигрышей в 24 поединках.

В августе американский боец смешанных единоборств Келвин Гастелум выступил с заявлением об отмене поединка с казахстанским файтером Шавкатом Рахмоновым.