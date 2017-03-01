Экономика
Укрепление тенге в феврале прокомментировал глава Нацбанка
Глава Национального банка РК Данияр Акишев прокомментировал укрепление тенге в феврале, передает Kazpravda.kz.

В феврале обменный курс тенге к доллару США укрепился на 3,5%, а с начала года – на 6,2%. Сложившийся на конец февраля курс в 312,76 тенге за доллар США является максимальным значением, начиная со второй половины декабря 2015 года, отметил глава финрегулятора, выступая на брифинге, посвященном предварительным итогам февраля и ситуации на валютном рынке.

"В пользу укрепления тенге свидетельствует динамика фундаментальных факторов и, в первую очередь, мировых цен на нефть. Их уровень стабилизировался выше 55 долларов США за баррель, чему способствовало, как известно, ограничение добычи нефти в результате заключенных договоренностей стран ОПЕК и других нефтедобывающих стран", – рассказал Акишев.

Он привел данные Нацбанка, согласно которым российский рубль на этом же фоне укрепился на 3,7% за февраль с 60,2 до 57,9 рублей за доллар США.

Вместе с тем глава Нацбанка объяснил, что повлияло на соотношение спроса и предложения иностранной валюты на рынке со второй половины февраля. 

"Это был сезонный фактор – так называемая налоговая неделя. Предприятия-экспортеры продавали часть валютной выручки для уплаты налоговых платежей, что отразилось на предложении иностранной валюты, и на фоне умеренного спроса способствовало в конечном итоге дополнительному укреплению тенге, – сказал Акишев. – Как видно по последним дням февраля, по завершении налоговой недели курс тенге несколько скорректировался. Определенная коррекция возможна и в марте, однако существующий уровень мировых цен на нефть будет поддерживать "сильный" тенге, а резкие изменения курса в одну или другую стороны маловероятны".

Также Акишев напомнил о режиме плавающего обменного курса тенге, который "полностью исключает вероятность и возможность одномоментного и значительного изменения обменного курса, т.е. девальвации".

По его словам, курс тенге ежедневно меняется в зависимости от множества факторов и, "соответственно, постоянно находит равновесие между спросом и предложением иностранной валюты". Тем самым, как отметил Акишев, предотвращается накопление дисбалансов и необходимость резкой корректировки обменного курса тенге в будущем.

Он добавил, что на рынке наличной иностранной валюты продолжает наблюдаться тенденция постепенного снижения объемов покупки иностранной валюты населением. "По итогам января объем нетто-покупки населением наличных долларов США составил 202 млн долларов США, снизившись по сравнению с предыдущим месяцем на 44%, а по сравнению с январем 2016 года на 5%", – проинформировал Акишев.

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