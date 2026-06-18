Президент провел встречу с главным исполнительным директором американской компании Air Products

Президент

В ходе встречи с руководителем американской компании Air Products, специализирующейся на переработке природного газа и производстве промышленных газов, были рассмотрены перспективы развития сотрудничества в данной отрасли, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Глава государства отметил, что Соединенные Штаты являются одним из крупнейших экономических партнеров Казахстана, и наша страна заинтересована в расширении взаимовыгодных связей.

В свою очередь Эдуардо Менезес сообщил, что его компания рассматривает возможность инвестирования в экономику Казахстана. Так, Air Products выражает заинтересованность в реализации проектов в сферах газопереработки и газохимии, а также глубокой переработки угля.

В этой связи Касым-Жомарт Токаев приветствовал данную инициативу и подтвердил готовность казахстанской стороны оказать необходимую поддержку.

Компания Air Products входит в число крупнейших компаний США и является одним из международных лидеров в сфере переработки природного газа и производстве промышленных газов (азот, водород, кислород).  

#президент #Акорда #Air Products

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