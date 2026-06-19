Шесть тонн свежих огурцов возвратили в РФ из-за несоблюдения фитосанитарных требований

Основанием стало непредоставление подкарантинной продукции для проведения фитосанитарного контроля и надзора в установленном законодательством порядке, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МСХ
В ходе проведения карантинного фитосанитарного контроля и надзора 6 тонн огурцов вернули в Россию
Основанием стало непредоставление подкарантинной продукции для проведения фитосанитарного контроля и надзора в установленном законодательством порядке.
Министерство напоминает, что соблюдение фитосанитарных требований является обязательным условием обеспечения карантинной безопасности страны, предупреждения заноса и распространения карантинных объектов, а также защиты отечественного агропромышленного комплекса.
В этой связи участникам внешнеэкономической деятельности необходимо неукоснительно соблюдать требования законодательства в области карантина растений и обеспечивать своевременное прохождение установленных контрольных процедур.