Шесть тонн свежих огурцов возвратили в РФ из-за несоблюдения фитосанитарных требований

Основанием стало непредоставление подкарантинной продукции для проведения фитосанитарного контроля и надзора в установленном законодательством порядке, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МСХ

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ходе проведения карантинного фитосанитарного контроля и надзора 6 тонн огурцов вернули в Россию

Основанием стало непредоставление подкарантинной продукции для проведения фитосанитарного контроля и надзора в установленном законодательством порядке.

Министерство напоминает, что соблюдение фитосанитарных требований является обязательным условием обеспечения карантинной безопасности страны, предупреждения заноса и распространения карантинных объектов, а также защиты отечественного агропромышленного комплекса.

В этой связи участникам внешнеэкономической деятельности необходимо неукоснительно соблюдать требования законодательства в области карантина растений и обеспечивать своевременное прохождение установленных контрольных процедур.