Скончалась Дейви Чейз – звезда «Лило и Стича» и «Звонка»

Кино,В мире

Ей было всего 35 лет

Фото: Global Look Press/l89/ZUMAPRESS.com

Американская актриса Дэйви Чейз, подарившая голос Лило в культовом диснеевском мультфильме 2002 года "Лило и Стич", а также сыгравшая Самару Морган в культовом фильме ужасов "Звонок" скончалась от осложнений, вызванных менингитом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Kinonews.ru

О смерти Чейз изданию TMZ сообщил ее молодой человек Рой Эрнандес. Всего несколько дней назад он открыл сбор средств для помощи заболевшей актрисе.

"Недавно у Дейви диагностировали менингит и несколько серьезных инфекций крови, - написал Эрнандес. - Ее состояние стало критическим, и врачи сказали мне, что у нее, возможно, осталось не так много времени".

В разговоре с TMZ он уточнил, что инфекция в крови вызвала «септические осложнения», которые привели к отказу органов.

Напомним, что Дейви Чейз начала карьеру в раннем детстве, но настоящая известность пришла к ней в 2002 году, когда на экраны вышли сразу два проекта, сделавших ее узнаваемой. В анимационном хите "Лило и Стич" она озвучила жизнерадостную гавайскую девочку Лило.

В том же году Чейз исполнила роль Самары Морган в голливудской версии "Звонка". Ее жутковатое перевоплощение в мстительного призрака принесло актрисе награду MTV Movie Awards в категории "Лучший злодей".

После яркого старта Чейз продолжала сниматься в кино и на телевидении, а также занималась озвучкой. Последние годы она вела непубличный образ жизни.

#смерть #кино #актриса

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