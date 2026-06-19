Нейрохирургия страны вышла на мировой уровень

В этом году День медицинского работника отмечают на фоне недавно прошедшего в Караганде VI Конгресса нейрохирургов Казахстана, который был приурочен к 35-летию Независимости страны.

фото предоставлено организаторами

Мероприятию, в котором участвовали свыше 200 специалистов, предшествовали практические тренинги для молодых врачей, а резиденты и начинающие нейрохирурги представили научные работы на тематическом конкурсе.

С приветственным словом к коллегам обратился президент Казахской ассоциации нейрохирургов, председатель правления АО «Национальный центр нейрохирургии», академик НАН РК Серик Акшулаков.

– Тридцать пять лет Независимос­ти – это не только история государства, но и история становления и развития казахстанской нейрохирургии. За эти годы отрасль прошла путь от формирования специализированной службы до внедрения высокотехнологичной медицинской помощи и выхода на международный уровень, – отметил он.

Одним из ярких символов этого пути стал Национальный центр нейрохирургии, открытый в Астане 18 лет назад. Он известен далеко за пределами страны как ведущая площадка, где клиническая практика успешно сочетается с научными исследованиями, внедрением инновационных технологий и подготовкой специалистов нового поколения.

Особую роль в развитии медицинского учреждения сыграла государственная поддержка. Благодаря системным инвестициям в здравоохранение и науку здесь был установлен аппарат «Гамма-нож» – единственный в Центральной Азии. Для граждан Казахстана лечение на «Гамма-ноже» проводится бесплатно. За годы работы через установку прошли более 2 500 человек.

Наличие уникальных технологий и высокий уровень профессионализма казахстанских специалистов сделали Национальный центр нейрохирургии одной из точек развития медицинского туризма в регионе. Сегодня здесь лечатся и пациенты из других стран.

Доказательством зрелости отечественной школы нейрохирургии стало и то, что именно Казахстан в разные годы принимал крупнейшие международные форумы отрасли – Азиатский конгресс нейрохирургов, образовательные курсы Всемирной федерации нейрохирургических обществ (WFNS) и Европейской ассоциа­ции нейрохирургических обществ (EANS), а также Всемирный конгресс Нейрохирургического общества имени Уолтера Денди.

– Сегодня казахстанские нейрохирурги выполняют сложнейшие операции мирового уровня, участвуют в международных научных проектах и представляют страну на ведущих профессиональных площадках мира, – сказал Серик Акшулаков.

Насыщенной была и научная прог­рамма конгресса. Участники представили более 50 докладов, охватывающих практически весь спектр современной нейрохирургии: внедрение высоких технологий в лечение заболеваний головного и спинного мозга, сосудистую и онкологическую нейрохирургию, лечение эпилепсии у взрослых и детей, функциональную и детскую нейрохирургию, а также вопросы доступности специализированной помощи в регионах.

По итогам Конкурса молодых ученых определены победители, а лучшая презентация получила специальный сертификат. На торжественной церемонии также состоялось вручение Премии академика Серика Акшулакова – она ежегодно присуждается двум резидентам Казахского национального медицинского университета им. С. Асфендиярова и Национального центра нейрохирургии за выдающиеся успехи в учебе, практике и научной работе.

Не остались без внимания и заслуженные мастера: за значительный вклад в развитие нейрохирургической службы страны медалями были отмечены 18 врачей из разных регионов Казахстана.

По итогам форума участники подписали Резолюцию о развитии нейрохирургической службы в РК.