Вице-премьер: Современное животноводство требует новых подходов

По словам Жумангарина, времена, когда можно было просто выпустить скот на пастбище и ждать, пока он сам наберет вес, прошли, это неэффективно

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ходе рабочей поездки в область Абай заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин встретился с фермерами и предпринимателями региона. Основное внимание было уделено развитию агропромышленного комплекса и животноводства как одного из ключевых направлений роста экономики области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

По словам акима области Берика Уали, сельское хозяйство остается одним из основных драйверов региональной экономики. По итогам 2025 года объем валовой продукции сельского хозяйства впервые достиг 583,8 млрд тенге, увеличившись за два года в 1,4 раза. Более половины всего объема сельхозпродукции приходится на животноводство.

Отдельное внимание на встрече уделили модернизации отрасли. Серик Жумангарин подчеркнул, что современное животноводство требует новых подходов, цифровизации и внедрения передовых мировых технологий. Сегодня государство выделяет значительные средства на развитие животноводства – 220 млрд тенге льготного финансирования под 6% годовых. В рамках программы тиражирования опыта Северо-Казахстанской области в текущем году региону выделено 7 млрд тенге льготного финансирования на проекты строительства молочно-товарных ферм. Однако, как отметил вице-премьер, подходы бизнеса должны кардинально меняться.

«Мы гордимся тем, что занимаемся животноводством уже тысячу лет. Но сегодня наступила эпоха цифровизации. Времена, когда можно было просто выпустить скот на пастбище и ждать, пока он сам наберет вес, прошли, это неэффективно. Нужно внедрять передовые технологии выращивания скота, австралийский, канадский опыт», — отметил вице-премьер.

Вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин сообщил, что в рамках программы раннего финансирования весенне-полевых работ льготные кредиты в области Абай получили 176 фермеров на сумму 13,2 млрд тенге. Это позволило обеспечить финансированием 125 тыс. гектаров посевных площадей.

Для снижения стоимости заемных средств для аграриев продолжится предоставление гарантий через фонд «Даму» в размере до 85% от суммы займа, что позволит удерживать ставку кредитования на уровне 5% годовых для конечных заемщиков.

Также аграриям представлены новые кредитные продукты «Игілік» и «Береке» для приобретения племенного поголовья сельскохозяйственных животных со ставкой не более 6% годовых. Для поддержки отгонного животноводства будет запущен единый кредитный продукт «Жайлау», предусматривающий финансирование развития пастбищной инфраструктуры.

Для расширения доступа к льготному финансированию к системе кредитования подключены региональные социально-предпринимательские корпорации. Реализация этих мер позволит обеспечить полноценное выполнение Комплексного плана развития животноводства и создать основу для ускоренного роста отрасли.

Также на встрече обсудили налоговые нововведения. В целях предсказуемости бюджетного планирования принято в работу предложение закрепить на трехлетний период перечень плательщиков корпоративного подоходного налога (КПН) между республиканским и местным бюджетами, а также пересмотреть лимиты долга местных исполнительных органов для поддержки районов.

#цифровизация #скот #животноводство

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