Самый действенный метод воспитания

На протяжении нескольких дней в регионе работал лагерь «Школа отца: традиции и труд», объединивший представителей разных поколений. 25 пап и сыновей в возрасте 13–14 лет на практике осваивали полезные навыки, учились работать в команде и провели время вдали от гаджетов, в живом общении друг с другом.

фото предоставлено организаторами

Инициатором идеи выступило областное управление образования. Мероприятие состоялось в рамках проекта «Ұрпағыңмен мың жаса», который в этом году был внедрен во всех учебных заведениях области.

Главная цель лагеря – укрепить связь между главами семей и их детьми через совместный труд, передать подросткам жизненные навыки и показать, что личный пример родителей остается самым действенным методом воспитания.

Программа была построена так, чтобы участники не просто наблюдали, а сами включались в процесс. В первый день они ознакомились с устройством казахской юрты и приняли участие в тимбилдинге по ее установке, попробовали себя в хозяйственных работах: убирали территорию, заготавливали сено, распиливали древесину и мастерили дворовые скамейки.

Особенно интересным стало выполнение задания «Полевые повара», где отцы и сыновья вмес­те готовили блюда на открытом воздухе. Для многих участников это стало не только кулинарным опытом, но и возможностью пообщаться в непривычной обстановке, распределить обязанности и почувствовать себя настоящей командой.

Под руководством опытных нас­тавников участники знакомились со способами разделки туши барана, изучили особенности конской упряжи и научились седлать лошадь. Такие занятия помогают сохранять национальные традиции и передавать их подрастающему поколению.

Одним из самых трогательных моментов стал вечер у костра под названием «Поучительная беседа». Отцы и сыновья заранее написали друг другу письма, которые затем зачитали и вручили лично. Искренний разговор помог им открыто рассказать о своих чувствах.

Еще одно направление – обмен опытом и национальные игры. Отцы провели для сыновей собственные мастер-классы, делясь профессиональными и жизненными навыками, а затем семьи соревновались в стрельбе из лука, игре в асыки, ләңгі и других традиционных состязаниях.

Организаторы отмечают, что лагерь призван ознакомить подростков с древним укладом жизни казахского народа, а также напомнить о важной роли отца в воспитании детей. Ведь именно личный пример и доверительный диалог становятся прочной основой крепкой семьи.