Участники проекта Sarbaz+ приняли военную присягу

Проект Sarbaz+, реализуемый на базе войсковой части 78460, направлен на подготовку специалистов по востребованным технологическим направлениям.

Фото: пресс-служба Минобороны

Наряду с военной подготовкой военнослужащие проходят обучение прог­раммированию, кибербезопасности, экс­плуатации беспилотных летательных аппаратов, обслуживанию систем связи и анализу данных.

В образовательном процессе используются современные цифровые платформы, VR-тренажеры и специализированные симуляторы. По завершении подготовки участники получают сертификаты, подтверж­дающие приобретенные компетенции и расширяющие возможности для дальнейшего профессионального развития после прохождения срочной службы.

Торжественная церемония состоялась с участием заместителя акима Ащыбулакского сельского округа Кенжегуль Муратбекқызы, депутата маслихата Алматинской области, основателя спортивного клуба Sagadat Batyr Нурсултана Орынбасарова, ветеранов Вооруженных сил, а также родных и близких военнослужащих.

Военную присягу приняли 89 военнослужащих срочной службы. Церемония прошла в сопровождении военного оркестра. Солдаты исполнили на домбре произведения выдающихся казахских кюйши Курмангазы и Дины Нурпеисовой, а также продемонстрировали элемен­ты рукопашного боя. Завершилось мероприятие торжественным маршем личного состава.

– Сегодня один из самых важных дней в моей жизни. К этому событию мы долго готовились. Уверен, что участие в проекте Sarbaz+ позволит нам получить не только военные навыки, но и знания, которые будут востребованы в будущем, – отметил военнослужащий срочной службы Даурен Жақай.

После официальной церемонии для родителей была организована экскурсия по воинской части. Гости ознакомились с условиями службы, посетили казармы, столовую и объекты военной инфраструктуры.