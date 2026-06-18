Англия обыграла Хорватию в стартовом матче ЧМ-2026

Футбол,ЧМ-2026

Команды играли на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, Техас, США)

Фото: © Eddie Keogh - The FA / Contributor / The FA Collection / Gettyimages.ru

Завершился матч 1-го тура группы L чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Англии и Хорватии. Победу со счётом 4:2 одержали английские футболисты, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Championat.com

На 12-й минуте нападающий сборной Англии Гарри Кейн реализовал пенальти. На 36-й минуте полузащитник команды Хорватии Мартин Батурина сравнял счёт. На 42-й минуте Кейн вывел англичан вперёд, оформив дубль. На 45+5-й минуте хорватский форвард Петар Муса восстановил равенство в счёте. На 47-й минуте полузащитник Джуд Беллингем вновь вывел английскую сборную вперёд. На 85-й минуте нападающий Маркус Рашфорд забил четвёртый гол Англии и установил окончательный счёт — 4:2.

Во 2-м туре группы L английская национальная команда встретится с Ганой (23 июня), в 3-м туре — с Панамой (28 июня). Хорватия во 2-м туре сыграет с Панамой (24 июня), в 3-м туре — с Ганой (28 июня).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.

 

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