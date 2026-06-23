Внутренняя торговля Казахстана сохраняет положительную динамику

Как отмечает Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, по итогам января-мая 2026 года внутренняя торговля Казахстана продемонстрировала положительную динамику, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Индекс физического объема отрасли «Торговля» составил 105,6% к аналогичному периоду прошлого года.

Объем оптовой торговли достиг 19,6 трлн тенге, увеличившись на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что обеспечило основной вклад в рост торговой активности страны.

Положительная динамика сохраняется и в розничном сегменте. За 5 месяцев объем розничной торговли составил 9 трлн тенге, увеличившись на 3,6% в сопоставимых ценах.

Лидирующие позиции по объемам торговли занимают города Алматы (доля 34,5% в общем объеме) и Астана (13,9%), а также Атырауская (11,5%), Карагандинская области (6,1%) и г. Шымкент (5%).