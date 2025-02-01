Укреплять потенциал АПК

В своем докладе к расширенному заседанию ­Правительства Глава государства не только обобщил новые возможности развития страны, но прежде всего определил конкретные задачи.

Фото: kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Президент особо отметил укрепление потенциала агропромышленного комплекса. Так, в текущем году на кредитование будет направлено не менее 700 млрд тенге. Государство продолжит развивать программы поддержки фермеров и мелких хозяйств.

Глава государства также отметил, что, несмотря на хороший урожай прошлого года, цены на зерно сильно снизились. Для поддержки фермеров и стабилизации внутреннего рынка были задействованы ­инструменты Продкорпорации. Однако это было временным решением.

Казахстан имеет высокий экспортный потенциал по многим позициям. В условиях сохраняющейся волатильнос­ти на основных рынках сбыта и текущей геополитической ситуации вопрос открытия новых экспортных рынков приобретает особую зна­чимость.

Правительству необходимо усилить работу по открытию новых рынков сбыта и развитию экспорта отечественной продукции АПК, активизировать работу с партнерами из Китая, странами Ближнего Востока и Африки, Афганистаном и другими странами. Для этого необходимо пересмотреть действующие инструменты стимулирования поддержки экспорта с возможностью расширения перечня видов экспортируемой продукции.

Президент также отметил важность развития села. Действительно важнейший вопрос – это повышение качества жизни на селе. В первую очередь для повышения качества жизни сельчан необходимы меры, направленные на преодоление инфраструктурной отсталости сельских районов. Для 7,5-миллионного сельского населения Казахстана остаются актуальными вопросы водоснабжения, газоснабжения, транспортной доступности, обеспечения Интернетом и другие.

Что касается повышения доходов сельчан, этот вопрос нужно решать путем развития предпринимательства. В целом стратегия государственной поддержки должна быть направлена на ускоренное внедрение инновационных технологий в сельское хозяйство, цифровизацию, преодоление инфраструктурной отсталости сельских районов.

Сельское хозяйство – это не только про сельчан, это про всех нас. Именно от успехов этого сектора зависит благосостояние миллионов людей и устойчивость экономики в целом.

Решение интегрировать в один программный документ все меры государственной поддержки по комплексному развитию сельских территорий является своевременным и точным («Ауыл аманаты», «Ауыл – ел бесігі» и другие). Всеобъемлющий формат проведения расширенного заседания нацеливает Правительство на продуманную и грамотную реализацию всех поставленных задач.

Глава государства еще раз показал, что держит руку на пульсе событий, отразив в своем выступлении все злободневные моменты и четко расставив приоритеты.