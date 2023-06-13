Умер зампредседателя Комитета административной полиции МВД РК

Общество
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Кунапия Гульмира
корреспондент
Буланова Наталия
выпускающий редактор

Ему было 48 лет.

Фото: instagram.com/akimshilik_policia_komiteti

После продолжительной болезни скончался заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Жандос Мураталиев, сообщает корреспондент  Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В связи с кончиной Жандоса Мураталиева, на Instagram-странице КАП коллеги высказали слова соболезнования его родственникам и семье.

«Его несвоевременная кончина для всех нас большая потеря и горе. Жандос Мураталиев был для нас не только коллегой. Он был преданным, добрым, мудрым другом и примерным отцом. Был человеком с большим сердцем. Пусть Аллах упокоит его душу. Он навсегда останется в нашей памяти своей работой в МВД», – говорится в сообщении.

Полковник полиции Мураталиев Жандос Дуйсебаевич неоднократно поощрялся руководством Министерства внутренних дел.

Трудовой стаж:

- с октября 1997 по июнь 2008 года – следователь, старший следователь, ГУВД, ДВД Алматы;

- с июня 2008 по февраль 2010 года – служба в Департаменте таможенного контроля по Алматы и Алматинской области;

- с февраля 2010 по октябрь 2013 года – начальник отдела, заместитель начальника Управления дорожной полиции ДВД Алматы;

- с октября 2013 по июль 2021 года – заместитель начальника управления, начальник Управления административной полиции ДП Алматы;

- с июля 2021 года был заместителем председателя Комитета административной полиции МВД РК.

 

#МВД #комитет #кончина #зампредседателя

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