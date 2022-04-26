Пропавшего студента колледжа ищут в Акмолинской области

Акмолинские полицейские разыскивают пропавшего несовершеннолетнего студента колледжа, передает Kazpavda.kz со ссылкой на Департамент полиции области.

"25 апреля текущего года на спецлинию 102 поступило телефонное сообщение от заместителя директора по воспитательной работе Агротехнического колледжа села Красный Яр о том, что 25 апреля около 18:00 часов из общежития колледжа ушел в неизвестном направлении несовершеннолетний Садвакасов Виталий Витальевич 2004 года рождения", – говорится в сообщении.

Приметы: рост 160-165 см, худощавого телосложения, светлый, глаза большие черные. Был одет в куртку темного цвета, джинсы синего цвета.

Отмечается, что на поиски несовершеннолетнего ориентирован личный состав управления полиции Кокшетау, ПОП села Красный Яр, приданные силы, общественность. Сотрудники полиции совместно с администрацией Агротехнического колледжа отработали дачные массивы, поселок Чайкино, территорию центрального парка Кокшетау, район ж/д и автовокзала Кокшетау, изучены записи камер видеонаблюдения. Поиски продолжаются.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении Садвакасова В.В., полиция просит сообщить по телефону: 8(7162)29-11-14, 8-705-299-58-49 или 102.