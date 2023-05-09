Успели спасти: в Кокшетау школьница едва не совершила самоубийство

В Кокшетау полицейские спасли девочку-подростка от падения с многоэтажки, передает Кazpravda.kz со ссылкой на МВД РК.

Фото: pg11.ru

Стражи порядка выясняют причины и обстоятельства ЧП.

Информация о нем поступила в ЦОУ 9 мая, около 16:10. По словам звонившего, его знакомая с намерением спрыгнуть поднялась на крышу многоэтажки по улице Абая.

К месту происшествия незамедлительно прибыл ближайший экипаж батальона патрульной полиции.

Одним из первых прибыл сотрудник полиции Нариман Нуржаксин, находившийся в опорном пункте полиции.

Увидев сидящую на краю девушку и мгновенно оценив ситуацию, полицейские не раздумывая бросились наверх. Счет шел на секунды.

Добравшись до 12-го этажа, правоохранители забрались на крышу, оттащили 14-летнюю девочку от края крыши.