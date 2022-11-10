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Устранить дисбаланс

Мансурхан Махамбетов, директор Института парламентаризма при Управлении делами Президента РК

Фундамент Справедливого Казахстана составляет совокупность основополагающих принципов деятельности республики. В пункте 2 статьи 1 нашей Конституции закреплено, что ими являются общественное согласие и политическая стабильность, экономическое развитие на благо всего народа, казахстанский патриотизм, решение наиболее важных воп­росов государственной жизни демократическими методами, включая голосование на республиканском референдуме или в Парламенте.

Эти принципы должны реализовываться в совокупности, обеспечивая справедливость, составляющую основу правовых норм, регулирующих отношения между государством, обществом и каждой отдельной личностью. Ведь мы строим эффективное государство и справедливое общество.

Ключевые цели, поставленные Казахстаном на период четвертого десятилетия независимости, – сильное государство и конкурентоспособная нация – могут быть достигнуты только в результате обеспечения баланса между проводимыми политико-экономическими реформами, процессом модернизации общественного сознания и формированием качественно новой национальной идентичности.

А они в свою очередь и являются практическим выражением основополагающих конституционных принципов в деятельности страны.

Однако реальность складывалась так, что при весьма успешной реализации в отдельности каждого из этих принципов наблюдался и некоторый дисбаланс, поскольку не было последовательной взаимосвязанности между ними. И это не лучшим образом отражалось на эффективности государственной политики.

И, возможно, именно здесь нужно искать корни январских событий?!

Ведь подлинный казахстанский патриотизм и идентификацию граждан со своим государством можно ожидать, исходя в первую очередь от уровня обеспечения этим государством защиты прав и равных возможностей каждого гражданина при получении реальных благ от экономического развития. Иными словами, речь идет о справедливом распределении этих благ.

Но получается ли сегодня у государства достигнуть такой справедливости в полном объеме?

Конечно, тематика справедливости красной нитью проходит через все проводимые в последние годы политические и экономические реформы в стране. И на это был и есть четкий общественный запрос. А государство в лице действующей власти ясно осознает свою ответственность перед народом. И это очевидно.

Но все же, чтобы наша страна продолжила свое движение вперед в создании сильного государства с устойчивой экономикой и справедливого общества с прогрессивными ценностями, необходимо обеспечить совокупность в реализации конституционных основополагающих принципов деятельности республики.

И это составит фундамент Справедливого Казахстана и честных выборов.

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