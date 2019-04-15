​Утверждены требования к кандидатам

Адина Нурберген

На открытом заседании Цент­ральной избирательной комиссии принято постановление «Об организации проверки соответствия кандидатов в Президенты требованиям законодательства на внеочередных выборах Президента Республики Казахстан, назначенных на 9 июня 2019 года». Как отметила, представляя проект документа, член ЦИК Зауреш Баймолдина, ключевые требования к кандидатам в Президенты РК закреплены в Основном законе Казахстана.

– Пунктами 2 и 3 статьи 33 Конституции установлено, что граждане республики имеют право избирать и быть избранными в государственные органы и органы местного самоуправления, а также участвовать в республиканском референдуме. Не имеют право быть избранными граждане, признанные судом недееспособными, а также содержащие­ся в местах лишения свободы по приговору суда, – уточнила Зауреш Баймолдина.

Также, ссылаясь на Конституцию, она отметила, что Президентом РК может быть изб­ран гражданин республики по рож­дению, не моложе 40 лет, свободно владеющий государст­венным языком, проживающий в Казахстане последние 15 лет и имеющий высшее образование.

При этом Конституционным законом «О выборах» установлены дополнительные требования. В частности, кандидатом в Президенты не может быть человек, имеющий судимость, которая не погашена или не снята в установленном законом порядке. Также не могут быть кандидатами те, чья вина в совершении коррупционного преступления и коррупционного правонарушения в установленном законом порядке признана судом.

– Для избрания Президентом гражданин должен иметь опыт работы на государственной службе или на выборных государственных должностях, составляющий не менее 5 лет, а также обладать активным избирательным правом, – добавила член ЦИК.

Кроме того, на заседании отмечено, что по законодательству соответствие требованиям кандидата в Президенты устанавливается Центризбиркомом в течение 5 дней с момента представления выписки из протокола заседания высшего органа рес­публиканского общест­венного объединения о выдвижении кандидата вмес­те с заявлением кандидата о согласии баллотироваться и документом, удостоверяющим внесение избирательного взноса.

Необходимо отметить, что кандидат в Президенты вносит на счет Центральной избирательной комиссии избирательный взнос в пятидесятикратном размере установленной законодательством минимальной заработной платы. С учетом размера МЗП в 2019 году 42 500 тенге избирательный взнос составит 2 млн 125 тыс. тенге.

При наличии полного пакета документов ЦИК принимает их к рассмотрению и немедленно направляет запросы уполномоченным государственным органам. После получения сведений от госорганов ЦИК составляет протокол об установлении соответствия кандидата в Президенты Республики Казахстан требованиям, предъявляемым к нему Конституцией и Конституционным законом «О выборах в РК».

Процедура установления свободного владения кандидатом государственным языком определяется постановлением Центральной избирательной комиссии.

Также на заседании ЦИК принято постановление «Об организации деятельности наблюдателей иностранных государств, международных организаций, представителей иностранных средств массовой информации на внеочередных выборах Президента Республики Казахстан, назначенных на 9 июня 2019 года».

– В прошлом году в Конституционный закон о выборах была внесена новая норма о том, что наблюдателей иностранных государств и международных организаций вправе сопровождать переводчик, – отметила, представляя проект постановления, Зауреш Баймолдина. – Данную норму было предложено закрепить постановлением Центризбиркома. Конституционный закон «О выборах в РК» предусматривает соответствующий порядок наблюдения. В связи с этим было предложено предусмотреть постановлением, что наблюдатели иностранных государств и международных организаций аккредитуются при ЦИК по представлению Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

Она также сообщила, что, в соответствии с утвержденным ЦИК календарным планом основных мероприятий по подготовке и проведению внеочередных выборов Президента РК, аккредитация заканчивается в 18.00 по местному времени за пять дней до дня голосования, то есть, 3 июня.

– У нас традиционно есть миссии БДИПЧ/ОБСЕ, ПАСЕ, Совета Европы, а также миссии СНГ, ШОС, ОДКБ, ТюркПА и других организаций, – рассказала член ЦИК. – Приглашения будут направлены всем международным организациям, которые организуют свои миссии. Могу сказать, что на президентские выборы в 2015 году прибыло 1 024 наблюдателя. На этих выборах мы ожидаем более тысячи, а максимально будет около 1 600–1 700 иностранных наблюдателей.

По ее словам, внеочередные президентские выборы в Казахстане, назначенные на 9 июня, вызывают у международного сообщества очень большой интерес.

