В аэропорту Дубая паспортный контроль стало возможным пройти за несколько секунд
В аэропорту Дубая заработала система ускоренного паспортного контроля с использованием технологий распознавания лиц и радужной оболочки глаза, сообщает Ria.ru со ссылкой на АТОР.
На 122 "умных выходах" (Smart Gates) хаба в зонах вылета и прибытия пассажиров установлена биометрическая программа на базе искусственного интеллекта. Теперь пассажиры могут пройти миграционный контроль всего за 5-9 секунд.
Первой такую технологию своим путешественникам предложила национальная авиакомпания еще осенью прошлого года. Теперь возможность быстро пройти все формальности есть и у клиентов других перевозчиков.
Услугой биометрического контроля могут воспользоваться пассажиры старше 17 лет. Им необходимо пройти предварительную регистрацию (в киосках регистрации отсканировать свой биометрический паспорт) и оформить посадочные талоны (для зоны вылета).
Как заявил местным СМИ руководитель Главного управления по делам проживания и иностранцев в Дубае (GDRFA) Мохаммед Ахмед Аль Марри, в будущем иммиграционных терминалов в аэропорту Дубая не будет вовсе.
Все, что потребуется от путешественника, это просто пройтись по аэропорту для выполнения всех формальностей. Его распознают и отсканируют многочисленные камеры и датчики воздушной гавани.
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