Более 70 человек погибло при наводнениях в Бразилии

111 человек пропали без вести, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

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Число погибших в результате наводнений в штате Риу-Гранди-ду-Сул на юге Бразилии возросло до 78, пострадали 175 человек, еще 111 пропали без вести, сообщает национальная служба гражданской обороны.

Ранее власти сообщали о 72 погибших и 103 пропавших без вести.

«Сильные дожди в Риу-Гранди-ду-Сул. Пострадали 175 человек. Пропали 111. Скончались 78», - сообщает служба гражданской обороны на своей странице в соцсети X.

Сильные осадки в самом южном бразильском штате на границе с Уругваем начались в понедельник. На фоне неблагоприятных прогнозов в регион прибыла делегация во главе с президентом Луисом Инасиу Лулой да Силвой, сообщила ранее администрация бразильского лидера.