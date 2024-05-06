Садик Хан в третий раз избран мэром Лондона
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Это первый случай в истории Великобритании
Представителя Лейбористской партии Садик Хана в третий раз избрали мэром Лондона, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ».
Это первый случай в истории страны. Его предшественники занимали эту должность только по два срока, отмечает телеканал.
За политика проголосовали 44% избирателей - это чуть более миллиона жителей.
Его соперницу от консерваторов Сьюзен Холл поддержали 33% голосующих.
В ходе предвыборной кампании Хан пообещал снизить стоимость аренды жилья в каждом районе столицы. А также ввести бесплатное питание во всех школах.
Хан занимает пост градоначальника с 2016 года. На своём посту он пробудет ещё 4 года.