Садик Хан в третий раз избран мэром Лондона

Это первый случай в истории Великобритании

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Представителя Лейбористской партии Садик Хана в третий раз избрали мэром Лондона, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ».

Это первый случай в истории страны. Его предшественники занимали эту должность только по два срока, отмечает телеканал.

За политика проголосовали 44% избирателей - это чуть более миллиона жителей.

Его соперницу от консерваторов Сьюзен Холл поддержали 33% голосующих.

В ходе предвыборной кампании Хан пообещал снизить стоимость аренды жилья в каждом районе столицы. А также ввести бесплатное питание во всех школах.

Хан занимает пост градоначальника с 2016 года. На своём посту он пробудет ещё 4 года.