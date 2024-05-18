В Алматы появился новый вуз

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Николай Николаев

Будем растить своих мелиораторов и гидроэнергетиков

фото предоставлено пресс-службой KazNARU

Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек подписал приказ об открытии филиала Национального исследовательского университета «Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства» на базе Казахского национального аграрного исследовательского университета.

Открытие филиала поз­волит решить вопрос по подготовке в стране ныне дефицитных высококвалифицированных кадров – гидроэнергетиков, ирригаторов, мелиораторов, специалистов по водосберегающим и оросительным технологиям.

Толчком к данному событию послужило Послание народу Казахстана от 1 сентября 2022 года, в котором Глава государства Касым-Жомарт Токаев обозначил приоритетные направления для агропромышленного сектора, поставил конкретную задачу по определению сильного базового вуза для подготовки востребованных специалистов для водной отрасли.

В рамках исполнения поручений Президента Казахстана в прошлом году в Шымкенте состоя­лась встреча делегаций Казахстана и Узбекистана во главе с заместителями премьер-министров двух стран, вице-министров науки и высшего образования РК, высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан, руководителей KazNARU и НИУ «ТИИМСХ», в ходе которой всесторонне был обсужден вопрос об открытии филиала на базе KazNARU.

В итоге в Ташкенте была принята «дорожная карта» по открытию филиала на базе казахстанского университета, утвержденная МВОНИ Республики Узбекистан и Минсельхозом РК. По итогам двусторонней встречи между руководством университетов был подписан совместный договор о сотрудничестве в области научно-образовательной деятельности до 2028 года.

Благодаря усердной двухлетней работе был издан приказ министра науки и высшего образования РК о создании филиала узбекского вуза в Алматы, который будет осуществлять образовательную дея­тельность на основе реализации двудипломных программ бакалавриата и магистратуры, разработанных совместно с KazNARU в соответствии с Государственным общеобязательным стандартом высшего и послевузовского образования, по группам образовательных программ: «В082 Водные ресурсы и водопользование», «М137 Водные ресурсы и водопользование».

Порядок организации образовательной деятельности, прием на обучение и управление качеством образования регулируется законодательством Респуб­лики Казахстан и внутренними документами вновь созданной структуры. Филиал осуществляет организацию образовательного процесса на казахском, русском, английском языках с привлечением зарубежного профессорско-преподавательского состава.

Недавно в Алматы прошла встреча председателя правления – ректора KazNARU Ахылбека Куришбаева с ректором НИУ «ТИИМСХ» Баходиром Мирзаевым. Узбекская делегация ознакомилась с основными учебными и научными лабораториями водного хаба KazNARU, оснащенными современными приборами, установками и моделями макетов.

Также стороны подробно обсудили вопросы развития научной и образовательной инфраструктуры нового филиала, касающиеся вопросов целевого выделения дополнительного финансирования для поддержки совместной деятельности, разработки совместных научных проектов в области управления водными ресурсами, водопользования, мелиорации и рекультивации земель.

По мнению ученых, создание филиала НИУ «ТИИИМСХ» в Казахстане придаст новый импульс процессу трансформации в университет будущего, где будут внедрены инновацион­ные технологии в АПК. При этом, как ожидается, изменится подход к рациональному использованию водных ресурсов Узбекистана и Казахстана, усилится подготовка конкурентоспособных специалистов водного хозяйства, сельское хозяйство поднимется на новый «цифровой» уровень в условиях перехода к цифровой экономике, что в целом приведет к укреплению водной безопасности в Центральной Азии.

На сегодняшний день 15 первокурсников факультета «Водные, земельные и лесные ресурсы» KazNARU обучаются в Ташкенте по специальности «строительство и эксплуатация ирригационных и гидротехнических сооружений».

#Алматы #Образование #открытие #ВУЗ

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