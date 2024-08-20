В Алматы стартовали международные учения «Алтын кыран-2024»

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Более 50 военнослужащих Азербайджанской Республики прибыли в Казахстан для участия в международном тактико-специальном учении «Алтын кыран-2024». Совместно с казахстанскими десантниками им предстоит выполнять разведывательные задачи в горной местности

фото: пресс служба МО РК

По доброй традиции коллег из Азербайджана в Алматинском аэропорту торжественно встретили военнослужащие 38-й десантно-штурмовой бригады имени Райымбек батыра.  

Совместные тактико-специальные учения десантно-штурмовых войск Казахстана и Сил специального назначения Азербайджанской Республики проводятся впервые. Военнослужащие Азербайджана поделятся реальным боевым опытом, полученным в современных вооруженных конфликтах. 

Во время проведения совместных учений мы должны добиться высоких результатов в развитии боевого потенциала при ведении разведывательных действий, по поиску и уничтожению незаконных вооруженных формирований в горно-пустынной. Наша цель укрепить боевое содружество, - подчеркнул, обращаясь к военнослужащим обеих стран начальник штаба – первый заместитель командующего Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Республики Казахстан полковник Алмас Исабеков.  

Он также отметил, что учения позволят получить богатый практический опыт, который мы сможем передать другим военнослужащим Вооруженных сил для повышения боевой готовности подразделений. 

Военнослужащие Азербайджанской Республики обеспечены всем необходимым оружием и снаряжением. По замыслу руководителя учений командующего Десантно-штурмовыми войсками генерал-майора Алмаза Джумакеева, казахстанские и азербайджанские военнослужащие будут выполнять разведывательные задачи в составе сводных подразделений.  

Сразу после церемонии открытия военнослужащие совершили 300-километровый марш на автомобильной технике в район проведения учений, где с завтрашнего дня приступят к выполнению учебно-боевых задач. 

Международное тактико-специальное учение «Алтын кыран-2024» пройдет с 20 по 23 августа на учебном полигоне «Коктал» Жетысуской области. В нем примут участие свыше трехсот военнослужащих обеих стран.

#Алматы #учения #Азербайджан #МОРК

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