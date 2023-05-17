В Астане и Шымкенте объединили суды

Указом главы государства объединены гражданские и уголовные районные суды городов Астаны и Шымкента, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу суда столицы.

Фото: zhmb.sud.kz

Cуды первой инстанции (8 Астаны и 4 Шымкента) преобразованы в межрайонные суды гражданской и уголовной юрисдикций, соответственно, должности председателей реорганизованных судов – в судейские.

По Астане райсуды районов Алматы, Есильского, Сарыарка и Байқоңыр объединены в межрайонный суд по гражданским делам (по улице Г. Алиева, 6), а райсуды №2 тех же районов – в межрайонный суд по уголовным делам (по улице Кенесары, 3).

По Шымкенту Енбекшинский, Абайский, Аль-Фарабийский и Каратауский райсуды объединены соответственно в межрайонный суд по гражданским делам (в зданиях бывших Енбекшинского и Абайского судов) и межрайонный уголовный суд (по улице Тыныбаева, 42).

Как отметил руководитель судебной администрации Наиль Ахметзакиров на совещании с руководствами судов двух городов, реформа способствует исключению волокиты по вопросам подсудности, равномерному распределению нагрузки и формированию единообразной судебной практики.