В Национальном музее Республики Казахстан проходит выставка «Художник своего времени» в честь 90-летнего юбилея Михаила Антонюка, одного из ярчайших представителей монументального искусства Казахстана.

Фото предоставлено организаторами выставки

Михаил Яковлевич Антонюк родился 12 марта 1935 года в селе Туличев Волынской области (Украина). В 1961 году он окончил факультет монументального искусства Львовского института прикладного и декоративного искусства, после чего переехал в Казахстан, где стал активным участником культурной жизни региона. Его творческое наследие неразрывно связано с интенсивным развитием монументального искусства в Целинограде (ныне Астана), где он стал одним из ведущих мастеров, создававших витражи и мозаики для общественных зданий и сооружений.

В 1963 году Михаил Яковлевич стал членом Союза художников СССР и одним из организаторов Целиноградского отделения Союза художников Казахстана. Его мозаичные работы украшали общественные и культурные учреждения Казахстана, а сам художник принимал участие во многих областных, республиканских и всесоюзных выставках. В 1991 году он был удостоен почётного звания «Заслуженный деятель искусств Республики Казахстан» — признание его значительного вклада в развитие национального искусства.

Юбилейная выставка стала ярким отражением творчества художника, который более полувека был не только активным участником культурной жизни, но и источником вдохновения для целого поколения.

Среди почётных гостей мероприятия – первый заместитель генерального директора телеканала «Евразия» Светлана Жалмагамбетова, заслуженный деятель Казахстана, народный художник Татарстана, лауреат государственных премий Камиль Муллашев, а также заслуженный архитектор Казахстана, академик Международной академии архитектуры Василий Тоскин.

Почётные гости отметили значительный вклад художника в формирование архитектурного облика города в советский период, особо подчеркнув художественную ценность мозаичных и витражных работ Михаила Антонюка.

Куратор выставки, сын художника Ярослав Антонюк отметил: «Произведения моего отца отражают важные и неизменные моменты в жизни каждого человека», — пригласив зрителей ближе познакомиться с экспозицией.

В выставке представлены произведения, украшенные орнаментальными элементами с национальными мотивами, отражающими историю и культурное наследие казахского народа. Картины, мозаики и витражи Михаила Антонюка — это художественный мир, наполненный композиционным ритмом и глубоким смыслом.

Выставка будет работать до 11 июня в зале временных экспозиций на 7-м этаже Национального музея.