В Астане стартовала 21-я Международная Жаутыковская олимпиада

Торжественная церемония открытия прошла во Дворце мира и согласия. В ней участвовали первый вице-министр просвещения Наталья Жумадильдаева, замес­титель акима Астаны Есет Байкен и академик Национальной академии наук Казахстана, председатель жюри международной олимпиады Аскар Жумадильдаев. Гостям были продемонст­рированы произведения казахского искусства, а также специальный видеоролик о жизни и дея­тельности академика Орымбека Жаутыкова.

Представители иност­ранных команд высоко оценили Международную Жаутыковскую олимпиаду, отметив ее вклад в укрепление международных научных связей между странами. Участники подчеркнули, что прибыли на конкурс с высоким уровнем подготовки.

– Наша цель – показать красоту математики, увлечь школьников. Для многих участие в ней становится толчком для новых свершений, – отметил доктор физико-математических наук из Таджикистана Умед Каримов. – Мы очень рады снова приехать на Жаутыковскую олимпиаду. Впервые Таджикистан принял участие в ней еще в 2005-м, с тех пор приезжаем в Казахстан ежегодно. Уже не раз завое­вывали золотые, серебряные медали. Попасть на эту олимпиаду непросто, школьники проходят жесткий отбор. Спасибо Республиканской физико-математической школе за организацию такого масштабного мероприятия!

В нынешней олимпиа­де принимают участие около 700 человек из 15 стран. Сначала они проходят теоретический экзамен, а на втором этапе решают прак­тические задачи.