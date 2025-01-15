В Астане стартовала 21-я Международная Жаутыковская олимпиада Свежий выпуск 15 января 2025 г. 0:30 5 Кадиша Ныгмет Важное в жизни талантливых школьников состязание в этом году впервые проходит в столице. Олимпиада выявляет лучших в математике, физике и информатике. Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов Торжественная церемония открытия прошла во Дворце мира и согласия. В ней участвовали первый вице-министр просвещения Наталья Жумадильдаева, заместитель акима Астаны Есет Байкен и академик Национальной академии наук Казахстана, председатель жюри международной олимпиады Аскар Жумадильдаев. Гостям были продемонстрированы произведения казахского искусства, а также специальный видеоролик о жизни и деятельности академика Орымбека Жаутыкова. Представители иностранных команд высоко оценили Международную Жаутыковскую олимпиаду, отметив ее вклад в укрепление международных научных связей между странами. Участники подчеркнули, что прибыли на конкурс с высоким уровнем подготовки. – Наша цель – показать красоту математики, увлечь школьников. Для многих участие в ней становится толчком для новых свершений, – отметил доктор физико-математических наук из Таджикистана Умед Каримов. – Мы очень рады снова приехать на Жаутыковскую олимпиаду. Впервые Таджикистан принял участие в ней еще в 2005-м, с тех пор приезжаем в Казахстан ежегодно. Уже не раз завоевывали золотые, серебряные медали. Попасть на эту олимпиаду непросто, школьники проходят жесткий отбор. Спасибо Республиканской физико-математической школе за организацию такого масштабного мероприятия! В нынешней олимпиаде принимают участие около 700 человек из 15 стран. Сначала они проходят теоретический экзамен, а на втором этапе решают практические задачи. #Астана #открытие #Жаутыковская олимпиада