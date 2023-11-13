В Астане запустят дополнительные автобусы к матчу Казахстан - Сан-Марино

Фото: Kazpravda.kz

17 ноября на столичном стадионе «Астана Арена» состоится квалификационный матч Чемпионата Европы – 2024 между сборными Казахстана и Сан-Марино.

В этот день усилят работу общественного транспорта до стадиона, передает Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат.

Матч начнется в 21:00 по времени Астаны.

Для удобства болельщиков и с целью минимизации заторов с пяти перехватывающих парковок в 19:30 будут организованы специальные шаттл-автобусы с обратным вывозом:

- парковка «Столичный цирк»;

- парковка СК «Казахстан»;

- парковка Мечеть «Әзірет Сұлтан»;

- парковка Мечеть «Әбу Насыр Әл-Фараби» (Нұр-Астана);

- парковка Дворец «Жастар».

После окончания игры болельщики смогут уехать на дополнительных городских и пригородных маршрутах: №№10, 12, 21, 26, 27, 28, 37, 40, 49, 51, 53, 60 и 303, которые будут ожидать на остановках по проспекту Кабанбай батыра.