В духе тюркской солидарности

Заместитель Премьер-министра – министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу провел переговоры с минис­тром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, посетившим Астану с официальным визитом.

Глава МИД РК, поприветствовав турецкого коллегу на исторической родине, поздравил его с недавним назначением на пост главы МИД Турции, а также со 100-летием со дня основания Турецкой Республики и 500-летием турецкой дипломатии, пожелав дальнейшего развития и процветания братскому народу.

В ходе встречи стороны обсудили углубление стратегических связей в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транс­портно-логистической, культурно-гуманитарной и иных сферах. Обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня и договорились продолжить координацию совместных усилий в рамках таких международных и межрегиональных структур, как ООН, Организация исламского сотрудничества (ОИС), Организация тюркских государств (ОТГ) и других.

Отдельно обсудили подготовку к предстоящему в начале ноября этого года визиту Президента Турции Реджепа Эрдогана в Казахстан для учас­тия в юбилейном 10-м саммите ОТГ.

Как отметил Мурат Нуртлеу, Турция – один из важнейших и надежных партнеров Казахстана на евразийском континенте.

– Репутация и роль Анкары в мире растут с каждым годом. Турция проявляет особую активность в разрешении глобального кризиса и напряженности в регионе. Мы высоко ценим достижения Турции в экономике, технологиях, образовании, внешней политике и других областях. Сотрудничество двух стран, основанное на общей тысячелетней истории и духовном наследии, укрепилось и вышло на уровень стратегического партнерства, – сказал глава МИД РК на брифинге по итогам переговоров.

По его словам, переговоры с турецким коллегой прошли продуктивно в духе традиционной дружбы, взаимной поддержки и доверия. Стороны обсудили перспективные направления сотрудничества.

Как подчеркнул Мурат Нурт­леу, основным для двусторонних отношений остается торгово-экономичес­кое взаимодействие, в наращивании которого заинтересованы обе стороны. Турция – четвертый по величине торговый партнер Казахстана, входит в десятку крупнейших инвесторов, в нашей стране работают более 4 тыс. компаний с турецким участием.

– Казахстан имеет большой потенциал в таких областях, как «зеленая» экономика, информационные технологии, космос и промышленность. Мы готовы оказать всестороннюю поддержку турецким компаниям и предпринимателям, желающим работать с нашей страной. Структуры, способствующие наращиванию торгово-экономического и инвес­тиционного сотрудничества между Казахстаном и Турцией, продолжают плодотворно работать, – отметил Мурат Нуртлеу.

Хакан Фидан также обратил внимание на хорошую динамику взаимной торговли. По его словам, в 2022-м товарооборот увеличился примерно на 60% по сравнению с предыдущим годом и продолжает расти. Так что, подчеркнул он, поставленная президентами двух стран задача довести двустороннюю торговлю до 10 млрд долларов уже не является далекой целью.

Констатировав, что геополитичес­кая и геоэкономическая ситуация в мире остается сложной, глава МИД РК сообщил: в ходе переговоров стороны отдельно сосредоточились на вопросах дальнейшего расширения возможностей в сфере транспорта и транзита. В частности, подчеркнута важность раскрытия потенциала Транскаспийского международного транспортного маршрута (Среднего коридора), который проходит по территориям Казахстана, Азербайджана, Грузии, Турции в страны Европы.

Обсудили министры и сотрудничество в сфере военной и оборонной промышленности. Как подчеркнул Мурат Нуртлеу, это направление очень важно в обеспечении безопас­ности нашей страны.

Кроме того, подчеркивалась важность укрепления культурно-гуманитарных связей, проведения конкретных мероприятий в этой сфере. По информации главы МИД РК, прорабатывается вопрос открытия филиалов ведущих турецких университетов в Казахстане, а также открытие новых авиарейсов между городами двух стран.

В завершение Мурат Нуртлеу поблагодарил Хакана Фидана за визит и конструктивные переговоры, которые продемонстрировали, что обе страны твердо нацелены на дальнейшее расширение политического диалога, экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Министр иностранных дел Турции в свою очередь поблагодарил казах­станскую сторону за гостеприимство и подчеркнул, что конструктивная и эффективная внутренняя и внешняя политика Казахстана, стратегичес­кое видение нашей страны и избранный ею путь развития вселяет в ее партнеров гордость и доверие.

Он также отметил, что в такое время, когда ситуация в мировой геополитике стремительно меняется, важность сотрудничества Казахстана и Турции возрастает с каж­дым днем, и странам необходимо развивать двусторонние отношения на основе взаимной выгоды, доверия, понимания.

– Казахстан является одной из стран, которые с самого начала вносят вклад в интеграцию тюркского мира. В Казахстане в ноябре этого года пройдет десятый саммит Организации тюркских государств. Мы начали подготовку к нему и визиту Президента Турции по этому случаю. Обсудили работу, связанную с укреп­лением институциональной структуры организации. В ходе саммита председательство в ОТГ перейдет к Казахстану. Мы продолжим поддерживать Казахстан в этот период, – отметил Хакан Фидан.