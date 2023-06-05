В Индии второй раз обрушился строящийся мост через реку Ганг

Специалисты пришли к выводу, что причиной обрушения стала работа с использованием стройматериалов низкого качества.

Фото: lenta.ru

В индийском штате Бихар обрушился еще не открытый мост через реку Ганг. Рухнули по крайней мере 30 плит, уже установленных на опоры, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Как пишет газета The Times of India, по факту обрушения недостроенного моста начали расследование.

В издании отметили, что обрушение конструкции происходит второй раз за два года — в предыдущий раз аналогичная ситуация произошла в апреле 2022-го.

В тот раз занимавшиеся расследованием происшествия специалисты пришли к выводу, что его причиной стала работа с использованием стройматериалов низкого качества.

Общая стоимость возведения более чем трехкилометрового моста оценивается примерно в 208 миллионов долларов.

Ввести объект в эксплуатацию изначально планировали еще 3 года назад, однако это до сих пор не сделано.

Информация о пострадавших на данный момент пока отсутствует.