В Иране объявлен пятидневный траур из-за гибели Раиси

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи объявил траур в стране, передает Kazpravda.kz со ссылкой на IRNA

Фото: irangov.ir

Пятидневный траур в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси и сопровождавших его лиц объявлен в Иране, сообщил Верховный лидер ИРИ.

В связи с этой трагедией, в Пакистане тоже объявили траур в своей стране.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной президента Ирана.

Как сообщалось ранее, 19 мая президент Ирана и его делегация погибли при крушении вертолета. Делегация возвращалась домой после визита в Азербайджан.