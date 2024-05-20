Глава государства выразил соболезнования в связи с кончиной президента Ирана

Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной президента Ирана Ибрахима Раиси, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Глава государства от имени народа Казахстана и от себя лично выразил соболезнования верховному лидеру Исламской Республики Иран Али Хаменеи, первому вице-президенту Мохаммаду Мохберу и всему иранскому народу в связи с гибелью президента Исламской Республики Иран Ибрахима Раиси и членов правительственной делегации в результате крушения вертолета в провинции Восточный Азербайджан.

«С глубокой скорбью воспринял новость о гибели президента Исламской Республики Иран Ибрахима Раиси и его верных соратников. Ибрахим Раиси – выдающийся государственный деятель, всю свою жизнь беззаветно трудившийся во имя служения интересам иранского государства, повышения благосостояния своего народа, сохранения стабильности в регионе. Как известно, его инициативы и заслуги получили высокую оценку международного сообщества. В Казахстане всегда будут помнить Ибрахима Раиси как ответственного руководителя, авторитетного политика международного уровня, личность, внесшую значительный вклад в укрепление двустороннего сотрудничества», – говорится в телеграмме.

20 мая в Иране подтвердили гибель президента Эбрахима Раиси и главы МИД Хоссейна Амир Абдоллахиана при крушении вертолета. На борту также находились имам Тебриза Мохаммад Али аль-Хашем, глава провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, экипаж вертолета и один охранник.