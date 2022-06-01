Общество
В Караганде установили памятник жертвам голодомора 30-х годов XX века
Елена Ульянкина

Боль, закованная в камне

Памятник открыли 31 мая, когда весь Казахстан вспоминает невинных жертв политических репрессий.

...Две фигуры, мужская и женская, переплетаются и образуют подобие перевернутого казана. Конечно же, пустого. Это символ голодомора, который в камне воплотил скульптор Жармухамбет Тлегенулы. Сейчас он живет в Германии. Мастер специально приехал на историческую родину и пробыл здесь полгода, чтобы создать памятник.

– Идея установки памятника жертвам голода 1930-х годов принадлежит казахам, которые живут в Европе, – рассказал скульп­тор Жармухамбет Тлегенулы. – В Германии у нас есть свое общество «Наурыз тобы». Нас объединяют общая история, душевная боль, которую нельзя ничем заглушить. В 30-е годы погибло более трех миллионов казахов, наши предки пережили страшные дни. Мы решили установить памятник, чтобы подрастающее поколение знало о том трагическом времени, которое вошло в историю под названием «Ашаршылық».

Скульптор рассказал также, что его родные чуть не попали в жернова сталинских репрессий. Его отцу пришлось почти всю жизнь скитаться, переезжая из страны в страну. Он бежал из Советского Союза, чтобы не быть расстрелянным из-за ложного доноса. Жармухамбет Тлеген­улы глубоко проникся трагедией своего народа.

– Я постарался передать в скульптуре все те эмоции, которые испытываешь, когда вспоминаешь то время. Боль, негодование, отчаянье... – говорит автор памятника. – Скульптура выполнена из гранита. Постамент также облицован гранитом. Высота памятника – 1,2 метра.

Памятник установили в парке 10-летия Независимости Казахстана, недалеко от мечети «Әнет баба». Это место выбрано не случайно. Теперь имамы и прихожане будут молиться за упокоение душ тех людей, которые почти век назад погибли от голода.

На церемонию открытия памятника приехали потомки жертв политических репрессий, а также представители казахской диаспоры в Европе.

– Мы – то поколение, которое связывает молодежь с прошлым, – сказал представитель казахской диаспоры в Европе Серик Турсын. – Кто, если не мы, расскажет о трагических событиях ХХ века. Этот памятник должен напоминать о страшных днях, чтобы мы ценили наше мирное небо и жизнь.

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