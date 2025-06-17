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Как отметил, открывая церемонию, министр туризма и спорта РК Ербол Мырзабосынов, Казахстан и Китай являются дружественными странами, имеющими прочные связи во всех сферах. По его словам, в настоящее время отношения между двумя странами выходят на новый уровень в рамках инициативы «Один пояс – один путь», а туризм стал важным фактором сближения народов.

– В прошлом году в Астане Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев и Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин объявили 2025 год «Годом туризма Китая в Казахстане». Масштабное мероприятие открывает новую страницу в туристическом сотрудничестве между нашими странами. В этой связи выражаю особую благодарность министру культуры и туризма КНР Сунь Ели, который внес огромный вклад в развитие туристических и культурных обменов между нашими государствами, – сказал глава Минтуризма.

Ербол Мырзабосынов высказал ряд инициатив для поддержки туристических проектов между двумя странами. В частности, он предложил внедрить в Казахстане программу Welcome Chinese, которая позволит создать комфортные условия для китайских туристов. Эта программа поможет гостиницам, туристическим компаниям и объектам адаптироваться под нужды гостей из Китая. Также министр предложил провести уникальный пограничный марафон на стыке туризма, спорта и культуры, а также усилить академическую мобильность между туристическими вузами двух стран для обмена знаниями и опытом.

В свою очередь министр культуры и туризма КНР Сунь Ели напомнил, что открывающийся год туризма стал логическим продолжением Года туризма Казахстана в Китае, прошедшего в 2024 году, который стал важным этапом в развитии взаимного туризма между Казахстаном и Китаем. Китайский министр выразил надежду, что взаимные посещения государств гражданами наших стран способствуют укреплению мостов дружбы и добрососедства.

– Мы приглашаем казахстанцев посетить Китай, пройти туристическими маршрутами, а представителей туристической отрасли Казахстана приглашаем принять участие в Китайской международной туристской ярмарке, которая пройдет в ноябре этого года в китайской провинции Хайнань. Китайская сторона готова приложить усилия для достижения широкого, многоуровневого, высококачественного сотрудничества по туризму с Казахстаном, – сказал Сунь Ели.

В рамках церемонии также был подписан меморандум о сотрудничестве между Национальным музеем РК и Китайским национальным музеем шелка, чья выставка уже началась на казахстанской площадке.