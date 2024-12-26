В Казахстан вылетели представители производителя Embraer и CENIPA из Бразилии

Также в РК уже прибыла делегация Государственного Агентства Гражданской Авиации Азербайджана и представители авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL)

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министерство транспорта РК сообщило о создании Комиссии по расследованию авиационного происшествия, передает Kazpravda.kz

Сотрудники Департамента по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте профильного ведомства находятся на месте авиационного происшествия, где проводят полевой этап расследования.

Также, по информации Минтранспорта, в Казахстан прибыла делегация Государственного Агентства Гражданской Авиации Азербайджанской Республики , а также представители авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL).

Работы на месте проводятся в тесном сотрудничестве с авиационными властями Азербайджана.

В Казахстан также вылетели представители производителя воздушного судна Embraer и CENIPA (Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий, Бразилия).

В составе Правительственной комиссии во главе с заместителем премьер-министра Канатом Бозумбаевым в Актау находятся министр транспорта РК Марат Карабаев, вице-министр транспорта Талгат Ластаев, директор Департамента по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте Нуржан Малаев, председатель комитета гражданской авиации Салтанат Томпиева, генеральный директор РГП «Казаэронавигация» Нуржан Ахметов.

Напомним, накануне в полдень МЧС сообщило о том, что самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау.

По данным МЧС, на борту самолета находилось 67 человек, включая 5 членов экипажа. Из них 42 – граждане Азербайджана, 16 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана. Пока точных данных о погибших нет.

Как сообщалось ранее, в Казахстане создана правительственная комиссия по расследованию причин авиапроисшествия. Представители Азербайджана направились в Казахстан для расследования ЧП.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнование главе Азербайджана, он также поручил держать на особом контроле работу с пострадавшими гражданами и оказать необходимое содействие правительствам соседних стран.

По данным МЧС, в результате происшествия госпитализированы 29 человек, включая 3 детей. По данным Минздрава, на месте происшествия было 4 погибших.

Из доставленных в больницу 15 граждан Азербайджана, 9 граждан России, 2 гражданина Кыргызстана, гражданство 3 человек уточняется.

Министерство по чрезвычайным ситуациям РК предоставило информацию по гражданам Республики Казахстан, погибшим в авиакатастрофе.