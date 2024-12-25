Глава государства выразил соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву

Президент Касым-Жомарт Токаев с глубокой скорбью воспринял трагическую весть о гибели пассажиров и экипажа самолета Азербайджанских авиалиний, потерпевшего крушение в Мангистауской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

«Разделяя горечь невосполнимой утраты, выражаю искренние соболезнования Вам, близким и родным погибших, а также всему народу Азербайджана. По моему поручению правительством Казахстана создана государственная комиссия, которая принимает необходимые меры в рамках спасательной операции, а также окажет в дальнейшем необходимую поддержку азербайджанской стороне», – говорится в телеграмме.

Напомним, в полдень МЧС сообщило о том, что самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау.

По предварительным данным МЧС, 28 человек выжило. На борту самолета находилось 69 человек, из них 5 членов экипажа. Из них 42 – граждане Азербайджана, 16 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана.

Как сообщалось ранее, создана правительственная комиссия по расследованию причин авиапроисшествия. Представители Азербайджана направились в Казахстан для расследования ЧП.