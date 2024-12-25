В районе, где упал самолет, введен режим ЧС местного масштаба

На место происшествия прибыл глава МЧС Казахстана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Фото: МЧС РК

В сообщении МЧС указано, что согласно данным авиакомпании Azerbaijan Airlines, на борту находилось 67 человек, включая 5 членов экипажа. Среди пассажиров 6 граждан Казахстана, 42 граждан Азербайджана, 3 гражданина Кыргызстана, 16 граждан России, гражданство одного человека уточняется.

В результате происшествия госпитализированы 29 человек, включая 3 детей. Из них 15 граждан Азербайджана, 9 граждан России, 2 гражданина Кыргызстана, гражданство 3 человек уточняется.

«На место происшествия прибыли заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев, министр по чрезвычайным ситуациям генерал-майор Чингис Аринов, министр транспорта Марат Карабаев, вице-министр по ЧС Кеген Турсынбаев и члены правительственной комиссии. Также на месте работает министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-полковник Камаладдин Фаттах оглы Гейдаров. Распоряжением акимата Тупкараганского района введен режим чрезвычайной ситуации местного масштаба», - говорится в сообщении.

В ликвидации последствий задействованы 482 человека, 97 единиц техники, 2 воздушных судна и 10 кинологических расчета.

Поисково-спасательные работы продолжаются с участием кинологических служб МЧС. В режиме видеоконференцсвязи осуществляется координация и обмен информацией между МЧС Казахстана, России и Азербайджана.

Для оперативной связи открыты горячие линии в Командном центре города Астаны и в ДЧС Мангистауской области. Номера горячей линии: 8-7172-55-96-21, 8-7172-55-96-83, 8-7292-31-90-91. Поступило уже 571 обращение.