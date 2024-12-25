Токаев дал поручения в связи с авиакатастрофой вблизи Актау

Премьер-министр Олжас Бектенов проинформировал президента о текущей ситуации в связи с авиакатастрофой вблизи Актау, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Главе государства было доложено о проводимой правительственной комиссией работе по расследованию причин и оказанию помощи пострадавшим в результате авиакатастрофы самолета Embraer 190 авиакомпании Az Airlines в районе аэропорта города Актау.

На месте происшествия приняты меры для оказания полной поддержки пострадавшим. Мобилизованы силы ЧС, задействованы свыше 430 сотрудников личного состава и порядка 80 единиц техники. Госпитализированы 29 человек.

Пострадавшим оказывается необходимая медицинская, психологическая и иная помощь. Аварийно-спасательные работы продолжаются.

Совместно с правительством Азербайджана необходимая помощь оказывается иностранным гражданам и семьям погибших пассажиров.

«Президент поручил держать на особом контроле работу с пострадавшими гражданами и оказать необходимое содействие правительствам соседних стран», – говорится в сообщении.

Напомним, в полдень МЧС сообщило о том, что самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау. По данным Минздрава, 29 человек госпитализировано. На месте происшествия было 4 погибших.

На борту самолета находилось 69 человек, из них 5 членов экипажа. Из них 42 – граждане Азербайджана, 16 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана. Пока точных данных о погибших нет.

Как сообщалось ранее, в Казахстане создана правительственная комиссия по расследованию причин авиапроисшествия. Представители Азербайджана направились в Казахстан для расследования ЧП.