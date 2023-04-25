3,7 млн абонентских устройств имеют дублирующие IMEI-коды – Багдат Мусин

Фото: пресс-служба Правительства РК

На заседании правительства министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин рассказал о проблеме нелегального ввоза мобильных устройств, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

По его данным, сейчас в стране несколько миллионов таких устройств. Недобор в госбюджет в виде налогов и сборов в связи с этим, по подсчетам главы МЦРИАП, составил около 100 млрд тенге.

"Согласно сведениям базы данных идентификационных кодов, в настоящее время в сетях сотовых компаний страны функционируют около 3,7 млн абонентских устройств с дублирующими IMEI кодами. Из-за этого усложняется поиск и блокировка правоохранительными органами украденных мобильных телефонов.

Для решения этих вопросов министерство планирует интегрировать базу данных IMEI кодов с системами таможенных служб и использовать биометрию при регистрации абонентов. Уже сейчас совместно с МВД можно проверить коды IMEI украденных телефонов", – добавил министр.