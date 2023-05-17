В Казахстане действуют почти 40 тысяч компаний с иностранным капиталом

Международное сотрудничество, Правительство, Экономика
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На площадке Международного финансового центра «Астана» проходит Конференция по финансированию экспорта в Казахстане. С приветственной речью на открытии мероприятия выступил заместитель премьер-министра – министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Фото: primeminister.kz

По словам вице-премьера, сегодня в Казахстане действуют почти 40 тысяч компаний с иностранным капиталом. К примеру, только из Германии у нас работают 746 компаний.

Казахстан активно выступает за взаимовыгодное экономическое и инвестиционное сотрудничество на международном уровне. В целом Казахстан сохраняет лидерские позиции среди центрально-азиатских государств по притоку иностранных инвестиций. По итогам 2022 года валовый приток прямых иностранных инвестиций в Казахстан составил $28 млрд, что является рекордным показателем за последние 10 лет.

Конференция по финансированию экспорта в Казахстане организована в сотрудничестве с Восточным комитетом германской экономики, Представительством германской экономики в Центральной Азии и казахстанскими институтами.

Участие в мероприятии принимают более 150 делегатов, в том числе управляющих директоров и членов правления европейских и казахстанских компаний, представителей казахстанских экономических институтов и банков, задействованных в финансировании экспорта.

#экономика #Правительство #инвестиции #международное сотрудничество #вице-премьер #Жамаубаев #экспорт

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