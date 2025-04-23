В Казахстане определят 100 популярных книг отечественных авторов

Литература
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Венера Баталова
корреспондент

Проект стартовал в день празднования Национального дня книги, учрежденного при поддержке Главы государства, передает Kazpravda.kz

Фото организатора

23 апреля в Астане в рамках «Национального дня книги» состоялись презентация и старт общенационального опроса, который определит 100 популярных книг отечественной литературы. Опрос продлится 3 месяца, а объявление результатов будет приурочено ко «Дню Абая» – 10 августа.

Главная цель опроса – сохранение и развитие литературного наследия страны, популяризация произведений казахстанских писателей, укрепление всеобщего интереса к чтению и поддержка издательского дела.

«Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев в прошлом году на заседании Национального курултая поддержал идею учреждения «Национального дня книги». Президент подчеркнул, что самые значимые ступеньки к прогрессу нашей нации – это книги и, поэтому мы должны последовательно укоренять в обществе высокую культуру чтения. Сегодня мы впервые отмечаем «Национальный день книги». В этот знаменательный день стартовал общенациональный опрос по определения 100 популярных произведений казахстанских авторов. Считаю, что этот список повысит интерес к чтению и будет способствовать развитию отечественной литературы», – сказал Государственный советник РК Ерлан Карин.

На официальном сайте Электронного правительства (eGov.kz) появится специальный раздел, где каждый желающий сможет проголосовать за любимые произведения казахстанских писателей.

В городах страны будут размещены наружные баннеры с QR-кодом на страницу голосования. Участники смогут выбрать до 10 книг в различных жанрах – от прозы и поэзии до фантастики, публицистики и исторических романов.

Для повышения вовлеченности граждан предусмотрены поощрительные призы от партнера проекта сети магазинов «Меломан-MARWIN».

Общенациональный опрос «100 книг» станет новым шагом в укреплении культуры чтения, будет способствовать развитию интеллектуального потенциала нации и усилению роли казахстанской литературы.

Проект реализуется по инициативе Национального курултая Республики Казахстан.

#праздник #книги #авторы

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