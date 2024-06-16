В Казахстане отмечают День отца

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В населенных пунктах пройдут форумы, конкурсы рисунков «Әке – менің қорғаным», «Менің әкем - мақтанышым», спортивные состязания, а также в социальных сетях стартует акция «Әкенің тәрбиесін 100 мектеп те бере алмайды».

Этот праздник, введённый в 2023 году, стал важным шагом в поддержке и популяризации семейных ценностей в нашей стране. Роль отца в воспитании и формировании личности детей неоценима и является одной из ключевых задач государственной политики. Мы гордимся нашими отцами и их вкладом в будущее наших детей и общества.